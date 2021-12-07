На прохання мешканців Олександрії відкрили ще одне відділення “Нової почти” №6 (КАРТА)

Днями, в Олександрії відкрилося ще одне – шосте відділення “Нової почти”, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

З проханням, аби у районі ринку “Айсберг” з`явилося почтове відділення даного типу, зверталися мешканці до міського голови. У новому відділенні (до 30 кг) крім послуг доставки та отримання посилок, документів тощо, можливо буде отримати грошовий переказ чи оплатити комуналку.

Адреса нового відділення “Нової почти” №6 знаходиться за адресою: вул. 6-го Грудня, 89. Працюватиме за графіком: з понеділка по п`ятницю з 08:00 до 19:00, у суботу з 9:00 до 18:00, у неділю з 10:00 до 18:00.