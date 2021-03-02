На ранок 02 березня в Олександрії не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус

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1 березня було зроблено 106 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 2 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 71 хворий на коронавірусну інфекцію:
– 26 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 10 хворих, з Приютівської – 1, з Попельнастівської – 1;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 45 хворих, в тому числі 3 дітей.

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Усього станом на 2 березня хворих на пневмонію – 228 осіб.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 59 дітей, з них 10 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 29 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

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На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 179 пацієнтів, в тому числі 1 дитина.

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