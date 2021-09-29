На ранок 29 вересня: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

За 28 вересня було зроблено 88 ПЛР-тестів, виявлено 8 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

На сьогодні в Олександрії лікується 90 хворих на коронавірусну інфекцію, у тому числі, 6 дітей.

У стаціонарі інфекційного відділення знаходиться 23 пацієнта, із них 1 людина – під апаратом ШВЛ.

Удома під наглядом сімейних лікарів залишається 67 хворих.

На сьогодні на пневмонію хворіють 117 осіб, у тому числі 10 дітей.

У стаціонарах перебуває 9 дітей та 56 дорослих, серед яких 4 людини перебувають під апаратами штучної вентиляції легень.

На амбулаторному лікуванні вдома з пневмонією знаходиться 52 хворих.