На ранок головні вулиці Олександрії вже були розчищені

Після вчорашньої хурделиці, яка вирувала увесь день та вночі, й насипала рясно снігу, оговтуються містяни, які з трудом добиралися з роботи додому, та комунальники, які старанно працювали цілий день, ніч та ранок. Повідомляє “Голос Громади”.

Кіровоградщину добряче засипало снігом. Техніка не встигала прибирати дороги, проте вже на ранок головні вулиці Олександрії, по якім курсують автобусні маршрути, були вже розчищені й посипані піском. Техніка продовжує працювати й звільняти інші вулиці та райони міста.