На «розрізі» може з`явитися «кооперативно-приватний» пляж для олександрійців

З клопотанням про облаштування пляжу на прилеглій території до дачного кооперативу «Черемшина» звернулося його керівництво до виконкому Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалив виконком на своєму останньому засіданні. Воно має такий вигляд: «Не заперечувати проти благоустрою території комунальної власності, прилеглої до обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Черемшина», а саме: прибирання території від сміття, вирівнювання грунту, завезення піску, висадження зелених насаджень та інших заходів для організації зони відпочинку для жителів Олександрії, с.Марто-Іванівки та членів кооперативу «Черемшина». Рішенням виконкому на кооператив навіть покладаються обов`язки, серед іншого, щодо попередження нещасних випадків на воді у літній період на цій же «прилеглій території».

Як відомо, кооператив «Садівниче товариство «Черемшина» розташований поблизу дуже популярної серед олександрійців та інших навколишніх жителів водойми, що утворилася природним шляхом у котловані колишнього вугільного розрізу і ця територія є комунальною (тобто територіальної громади) власністю. Слід зауважити, в рішенні виконкому слово «пляж» жодного разу не присутнє, хоча мета членів кооперативу про надання дозволу на благоустрій «території комунальної власності» (у прибережній зоні водойми) саме така – облаштування пляжу.

Зрозуміло також, що кооператив, як товариство колективної форми власності, облаштовуватиме цю «прилеглу територію» (тобто пляж) за власні кошти і так само своїми силами в подальшому його обслуговуватиме. Тому бачиться цілком реальною перспектива, що цей майбутній пляж може стати для всіх інших його відвідувачів – «не членів кооперативу» платним. До речі, в управлінні ЖКГ міськради (на виконкомі вносив проект цього рішення його начальник) теж не виключають ймовірність такого варіанту, оскільки кооперативні витрати на утримання пляжу потрібно буде якось відшкодовувати. Хоча прогнозувати майбутні події щодо запланованого пляжу і які потім рішення прийматиме кооператив – ініціатор його облаштування, комунальники не беруться.

Але тут варто також пам`ятати і про те, що державне законодавство України забезпечує абсолютно всім її громадянам безперешкодний та безоплатний доступ до водних об`єктів загального користування.