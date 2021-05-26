На розвиток медицини на Кіровоградщині направлять майже 22 мільйони гривень

Майже 22 мільйони гривень отримають місцеві бюджети Кіровоградщини на розвиток медичної галузі у поточному році, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Людей турбує питання медичного забезпечення, осучаснення лікарень регіону. На медичній галузі нині сфокусована особлива увага держави. Більше третини коштів цьогорічної субвенції соцеконому призначені саме на оснащення, капремонти і реконструкцію лікарень регіону», – повідомила заступниця голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Світлана Лобанова під час проведення “гарячої” телефонної лінії сьогодні, 26 травня.

Посадовиця додала, що значне фінансування отримають обласний онкоцентр, Центральна міська лікарня в Кропивницькому, лікарня в Бобринці і Світловодська ЦРЛ.