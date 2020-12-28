На ринку в Олександрії викрили точку-наливайку з продажу горілки

Днями, олександрійські поліцейські на ринку “Айсберг” провели профілактичні заходи, з метою виявлення можливих фактів незаконної реалізації алкогольних напоїв.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійського відділу поліції.

У результаті перевірок працівники поліції викрили 3 осіб, які займались реалізацією самогону. На точці виявили та вилучили 21 літр оковитої. На реалізаторів сумнівної продукції було складено протоколи про адміністративне правопорушення передбачене ст. 176 КУпАП.