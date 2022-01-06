На що найбільше витрачалися українці минулого року – банківські дослідження

Продукти харчування і ліки – найпопулярніші предмети купівлі пересічних жителів України у 2021 році. Такими висновками моніторингу, проведеного ПриватБанком, поділилася з «Голосом Громади» регіональна служба з комунікації ПБ.

При цьому зазначається, що у минулому році значно зросли безготівкові розрахунки за покупки:

«Найбільше в 2021 українці витрачали на покупки продуктів харчування – за підсумками року обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах зросли на 31% – із 170 млрд грн до 224 млрд грн.

На 40% більше українці стали витрачати в аптеках – за рік обсяги покупок ліків і медичних товарів збільшилися з 27 до 44 млрд грн. Більше за 2020 витрачали українці й на одяг і взуття 37 млрд грн проти 26 млрд грн, а також на електроніку та побутову техніку – 24 млрд грн у 2021 проти 21 млрд грн у 2020.

У 2021 році українці оплатили через мережу торгових терміналів ПриватБанку покупок на 470 млрд грн, що на 42% більше, ніж у 2020 році (331,5 млрд грн). Як повідомив керівник дирекції обслуговування бізнес-клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв, кількість безготівкових оплат картками і безконтактними гаджетами за рік зросла на 37% – з 1,6 до 2,2 млрд транзакцій.

За даними ПриватБанку, минулого року середньостатичний мешканець України розплачувався за покупки банківською карткою 42 рази. При цьому сума середнього чека в 2021 році зросла порівняно з 2020-м з 208 до 218 грн», – йдеться у повідомленні фінансової установи.