«На старті» – чергове олександрійське ОСББ

Мешканці житлового будинку по проспекту Соборному, 117 вирішили взяти його в управління новоствореного об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний-117», повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет на засіданні 20 серпня: «Запропонувати Олександрійській міській раді передати безоплатно з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління ОСББ «Соборний-117» житловий будинок по пр.Соборному,117 загальною площею 5718,7 м2, балансовою вартістю 32 млн 75 тис. 971 грн 72 коп. та залишковою вартістю 17 млн 401 тис. 626 грн 21 коп.

КП «Житлогосп» згідно з цим же рішенням, повинно вирішити питання повернення абонентам будинку переплачених ними коштів, наявних на момент передачі, а також питання стягнення з абонентів заборгованостей, утворених ними на момент передачі будинку.