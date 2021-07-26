На стаціонарному лікуванні перебувають 6 хворих на коронавірусну інфекцію

За інформацією Олександрійської міської ради, на сьогоднішній день в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 6 хворих на коронавірусну інфекцію:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 2 хворих з Приютівської громади; – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 4 хворих.

Проте хворих на пневмонію – 80 осіб, із них 43 дітини.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 73 дитини, з них 43 хворих на пневмонію. У центральній міській лікарні лікуються 7 хворих на пневмонію. У районній міській лікарні – 5 хворих на пневмонію. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 25 хворих.

23 липня було зроблено 8 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено.