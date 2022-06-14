На території Кіровоградської області виявили BMW X5 який знаходиться в розшуку

До сервісного центру ГСЦ МВС в Кіровоградській області звернувся громадянин з питання перереєстрації автомобіля BMW X5. У результаті перевірок вищевказаного транспортного засобу по базі Інтерполу та за державним реєстром МВС виявлено, що даний автомобіль перебуває в розшуку.

У зв`язку з цим про даний факт було поінформовано працівників поліції, якими було затримано вищевказаний транспортний засіб.

Уберегтися від купівлі транспортного засобу з який знаходиться в розшуку можна, якщо звернутися до сервісного центру МВС для оформлення договору купівлі – продажу та перереєстрації авто під час якої проводиться огляд транспортного засобу фахівцем НДЕКЦ МВС. Договір купівлі-продажу укладається безкоштовно і заповнюється адміністратором в електронній формі – розповів начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Кіровоградській області Сергій Пижов.

Слідкуйте за нововведеннями сервісних центрів МВС на сайті hsc.gov.ua або на офіційній сторінці в Фейсбук. За консультаціями звертайтесь за телефоном (044) 290-19-88.