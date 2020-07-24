На території Приютівської ОТГ добігає кінця жнивна кампанія

Більшість господарств Приютівської громади вже завершують жнива ранніх зернових та зернобобових культур, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Приютівської ОТГ.

Зокрема, у планах холдингу «Агровіста» завершити жнивну кампанію до кінця тижня.

Близько 40 комбайнів холдингу працює під час жнив. Наразі вже зібрано урожаю на 26 тисяч гектар таких культур, як озима пшениця та озимий ячмінь, а також ярий ячмінь. Щоденно на полях працювало 84 машини.

Стартувала жнивна кампанія близько місяця тому, 28 червня.