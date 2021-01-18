На Водохреща біля водойм Кіровоградщини забезпечувати порядок та безпеку будуть загони рятувальників

Напередодні з найбільш християнського релігійного свята – Водохреща, рятувальники організовують заходи безпеки у місцях, де традиційно відбувається обряд занурення у відкриту водойму. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

19 січня буде організовано чергування 27 рятувальних постів на водоймах Кіровоградщини:

1 м. Кропивницький (міський сад) р. Сугоклія 10.00 – 13.00

2 Кропивницький район, с. Соколівське, (місцевий ставок) 10.00 – 13.00

3 м. Кропивницький, вул. Полтавська (Джерело Св. Даниїла) 10.00 – 13.00

4 м. Кропивницький, вул. Братиславська, 96 08.00 – 13.00

5 м. Олександрія, автодорога Олександрія-Нова Прага (Ставок «Розвага») 08.00 – 13.00

6 Приютівська ОТГ, с. Войнівка р. Інгулець (місцевий пляж) 08.00 – 13.00

смт Голованівськ, вул. Соборна (Центральний ставок) 10.00 – 13.00

8 смт Добровеличківка (місцевий ставок) 09.00 – 12.00

9 м. Світловодськ, Кременчуцьке водосховище (яхт-клуб «Кристал») 10.00 – 13.00

10 м. Світловодськ вул. Приморська, 18 10.00 – 13.00

11 Знам’янський район, с. Дмитрівка (місцевий ставок) 09.00 – 12.00

12 м. Новоукраїнка (ставок «Криниченьки») 09.00 – 11.00

13 м. Долинська (місцевий ставок) 10.00 – 13.00

14 м. Гайворон, вул. Пляжна (р. Південний Буг) 10.00 – 14.00

15 смт Устинівка, вул. Чорновола, 5 09.00 – 12.00

16 м. Мала Виска, вул. Європейська р. Мала Вись 14.00 – 16.00

17 м. Бобринець р. Сугоклея 14.00 – 17.00

18 м. Новомиргород (р. Велика Вись) 10.00 – 13.00

19 Благовіщенський район, с. Шамраєве, вул. Центральна (р. Синиця) 09.00 – 10.00

20 смт Новгородка (ставок ПП «Прокопчук») 09.00 – 12.00

21 смт Компаніївка вул. Центральна (центральний ставок) 10.00 – 13.00

22 смт Олександрівка (р. Тясмин) 10.00 – 12.00

23 смт Вільшанка, біля стадіону «Колос» (р. Синюха) 09.00 – 13.00

24 смт Новоархангельськ, вул. Набережна (р. Синюха) 09.00 – 11.00

25 смт Петрове, р. Інгулець (центральний пляж) 13.00 – 16.00

26 смт Онуфріївка, вул. 116-ї Дивізії (р. Верхній ставок) 09.00 – 12.00

27 смт Смоліне, вул. Саркісяна (р. Кільтень) 10.00 – 12.00

З метою запобігання поширення на території міста гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом та рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 17.12.2020 №25 звертаємось до вас з проханням забезпечити дотримання епідеміологічних обмежень під час проведення заходів з нагоди Новорічних та Різдвяних свят.

Звертаємо вашу увагу, що забороняється діяльність культових та молитовних споруд, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 квадратних метрів споруди чи приміщення; проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метри між присутніми.