На Водохреща в Олександрії скасовано традиційні купання та масові гуляння

Про це йдеться на сайті Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.

Цьогоріч, через пандемію коронавірусу, традиційні водохресні масові гуляння біля водойм Олександрії під забороною.

Відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 №1236 всі масові заходи, пов’язані з відзначенням Водохреща, на території країни скасовано, у тому числі і в нашому місті.

Олександрійцям рекомендують утриматися від участі в масових купаннях, поберегти власне здоров’я і пам’ятати про карантинні норми, аби не наражати себе та оточуючих на ризик.

Нагадаємо, що на Водохреща біля водойм, для забезпечення порядку, чергуватимуть рятувальники.