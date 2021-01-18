На Водохреща в Олександрії скасовано традиційні купання та масові гуляння

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Про це йдеться на сайті Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.

Цьогоріч, через пандемію коронавірусу, традиційні водохресні масові гуляння біля водойм Олександрії під забороною.

Відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 №1236 всі масові заходи, пов’язані з відзначенням Водохреща, на території країни скасовано, у тому числі і в нашому місті.
Олександрійцям рекомендують утриматися від участі в масових купаннях, поберегти власне здоров’я і пам’ятати про карантинні норми, аби не наражати себе та оточуючих на ризик.

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Нагадаємо, що на Водохреща біля водойм, для забезпечення порядку, чергуватимуть рятувальники.

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