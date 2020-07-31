На водоймах Кіровоградщини незабаром діятиме заборона на вилов раків

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Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі, повідомляє «Голос Громади» на сайт Державного агентства рибного господарства.

У період із 25 серпня до 30 вересня на внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах Кіровоградської області триватиме заборона на вилов раків.

За недотримання заборони порушники заплатять штраф – 680грн та вiдшкодують збитки за кожного виловленого рака у сумі 25,5 грн.

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Пiсля закiнчення заборони однiй особi за добу можна впiймати 30 екз. ракiв на водоймах загального користування та 50 екз. – на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих рiчкових мешканцiв у темну пору доби (пiзнiше години вiд заходу сонця та ранiше години до його сходу) iз застосуванням пiдсвiчування.

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