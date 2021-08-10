На водоймах Олександрії з відпочивальниками провели профілактичні бесіди

Днями, на міських пляжах Олександрії, комісія у складі фахівців служби у справах дітей, ювенальної превенції та рятувальників провели бесіди серед населення щодо поведінки на воді.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Спеціалісти відвідали міський пляж біля розрізу «Байдаківський» та пляж «Розвага» поряд Новопразького шосе.

З відпочиваючими обговорили та нагадали правила поводження на воді та поряд з водоймою з урахуванням особливостей жаркої погоди, зокрема: не пірнати у незнайомому місці та з небезпечних споруд, обривів, містків тощо; не плавати напідпитку; не запливати одному далеко від берега; не випускати з поля зору дітей і не дозволяти їм самостійно купатися. Поряд з цим людям роздали інформаційні листівки.

Такі заходи проводять для профілактики та запобігання небезпечних випадків на водоймах міста, задля збереження здоров`я та життя громадян.