На водоймі Кіровоградщини сталася надзвичайна ситуація з трагічними наслідками

Рятувальники Кіровоградщині повідомляють про трагічний випадок, що стався днями на водоймі у с. Мартоноша Новомиргородської МТГ Новоукраїнського району, інформує “Голос Громади”.

“У місцевому ставку затонула машина, у якій перебували п’ятеро осіб. Троє вибрались на поверхню, але одна жінка загинула. Ще одна жінка та дитина залишились у затонулій машині” – йдеться у повідомленні.

Тіла загиблих вилучено з водойми.

Подія класифікується як надзвичайна ситуація соціального характеру місцевого рівня.