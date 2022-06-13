На водоймі Кіровоградщини сталася надзвичайна ситуація з трагічними наслідками
Рятувальники Кіровоградщині повідомляють про трагічний випадок, що стався днями на водоймі у с. Мартоноша Новомиргородської МТГ Новоукраїнського району, інформує “Голос Громади”.
“У місцевому ставку затонула машина, у якій перебували п’ятеро осіб. Троє вибрались на поверхню, але одна жінка загинула. Ще одна жінка та дитина залишились у затонулій машині” – йдеться у повідомленні.
Тіла загиблих вилучено з водойми.
Подія класифікується як надзвичайна ситуація соціального характеру місцевого рівня.