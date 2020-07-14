На яку пенсію можуть розраховувати багатодітні матері Кіровоградщини та які особливості її призначення?

На Кіровоградщині 2 796 жінок вийшли на пенсію як багатодітна мати. Які особливості призначення пенсії такого виду?

Хто може скористатися цією можливістю?

Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення ними 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Чи зараховується до страхового стажу час догляду за дітьми?

До страхового стажу до 01.01.2005 враховується, зокрема, час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку, а починаючи з 01.01.2005 – періоди здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за умови отримання відповідної допомоги, передбаченої законодавством.

Як документально підтвердити своє право на такий вид пенсії?

Для призначення даного виду пенсії, крім документів, що засвідчують особу та підтверджують набутий нею страховий стаж, подаються документи про народження дітей та виховання їх до шестирічного віку. Факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку – на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини.

До пенсії призначається надбавка

Матерям, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, до розміру пенсії призначається надбавка – пенсія за особливі заслуги перед Україною, яка складає від 35 % до 40 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (в залежності від кількості дітей).

Розмір пенсії багатодітної матері

Наприклад, багатодітна мати 7 дітей, яка набула страхового стажу 15 років, з 01.07.2020 отримуватиме пенсію в розмірі 2345 грн (у тому числі 633 грн – надбавка у вигляді пенсії за особливі заслуги).