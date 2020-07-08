На земельні торги в Олександрії виставлена нова ділянка

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В переліку земельних ділянок для продажу права їх оренди (власності) на території Олександрії з`явився новий об`єкт, повідомляє «Голос Громади».

Міська рада рішенням чергової (85-ї) сесії доповнила перелік земельною ділянкою  орієнтовною площею 0,1339 га, розташованою по Кременчуцькому шосе (суміжно з будівлею № 1). Об`єкт може бути зданий в оренду терміном на 10 років шляхом продажу права його оренди на земельних торгах.  Призначення землі – для будівництва та обслуговування виробничих будівель та споруд.  Спосіб надання земельної ділянки: на конкурентних засадах – «торги з продажу права оренди».

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