“На зламі…” В Олександрії відкрилася мандрівна виставка

Сьогодні в міському музейному центрі імені Антоніни Худякової відбулося нагородження волонтерів, присвячене міжнародному дню волонтера, який відзначають п’ятого грудня. Зі святом волонтерів привітала секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк. Почесною відзнакою Товариства Червоного Хреста України нагороджено голову Олександрійської міської організації Товариства Червоного Хреста України Людмилу Зіміну. Інші волонтери отримали подяки міського голови.

В рамках відзначення Дня волонтера присутнім була представлена пересувна виставка «На зламі», яка за два роки свого існування побувала у двадцяти містах України. Показ було організовано громадською організацією “Східноукраїнський центр громадських ініціатив” спільно з музейним центром імені Худякової та волонтером Валентиною Чугуєвець. Виставка представлена в чотирнадцятьох пронумерованих стендах. На кожному розповідається історія людей, які раптово опинилися в епіцентрі війни на сході. Показ вміщує в себе малюнки, статистику, згадки людей та відео-інтерв’ю. Організатори сподіваються, що цей захід приверне увагу містян до тих людей, які постраждали під час війни на сході. Виставка працюватиме до 23 грудня в другому корпусі міського музейного центру ім. Худякової.