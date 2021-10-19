Набув чинності Статут Олександрійської територіальної громади

Згідно з наказом Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) від 24 вересня 2021 року №1012/7 Статут Олександрійської територіальної громади зареєстрований в органах юстиції, чим підтверджено його відповідність чинному законодавству України та нормам діючого права. Про це йдеться на сайті Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.

Свідоцтво про державну реєстрацію Статуту оформлено та видано органами юстиції від 24 вересня 2021 року № 4К.

Як повідомлялось раніше, Статут Олександрійської територіальної громади затверджено рішенням Олександрійської міської ради від 31 серпня цього року № 252 «Про затвердження Статуту Олександрійської територіальної громади».

Для ознайомлення «Конституцію» територіальної громади розміщено на офіційному сайті міськради в розділі «Громадянам» підрозділі «Про місто».