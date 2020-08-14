Начальник обласної поліції прийматиме громадян в Олександрії (змінено)

Як вже повідомляв «Голос Громади» за інформацією Олександрійського відділу поліції, начальник Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Козьяков Роман Сергійович здійснюватиме виїзний прийом громадян в Олександрії.

За отриманим щойно додатковим повідомленням від Олександрійського ВП, дата прийому обласним керівником перенесена на один день раніше.

Отже, прийом громадян начальником ГУНП Р.Козьяковим проходитиме 19 серпня ц.р. з 11.00 до 13.00 год. в приміщенні Олександрійського відділу поліції за адресою м.Олександрія, вул.6 Грудня, 49. Телефони для довідок та попереднього запису: (05235 7-09-74), моб.тел. 0976891209