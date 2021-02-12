Начальник УЖКГ М.Сулятицький – про актуальне

Начальник управління житлово-комунального господарства Олександрійської міськради розповів «Голосу Громади» про деякі поточні напрямки роботи комунальних служб міста та звернувся з настійливим проханням до олександрійців.

Як вже повідомлялося, нещодавно начальником управління ЖКГ призначено Михайла Сулятицького, досвідченого виробничника з багаторічним стажем. А чи не найперше з щоденних завдань, з якими зараз стикаються комунальники міста та їхня адміністрація, – це прибирання міста від снігу та боротьба з ожеледицею на його вулицях внаслідок нестійкої зимової погоди. На цьому й акцентував новопризначений керівник початок розмови.

Відповідаючи на запитання, управлінець передусім розповів про графік роботи комунальних служб в умовах нестійкої зимової погоди. За його словами, цей порядок напрацьований за багато попередніх років. Під час, або після снігопаду комунальне підприємство «Чисте місто» реагує за розпорядком: там цілодобово працює черговий, який відповідно до погодної ситуації приймає рішення, в яких місцях починати очищення. Як правило, в першу чергу це автобусні маршрути, складні спуски і підйоми міських доріг, перехрестя вулиць. Їхнє очищення здійснюється негайно, у роботі зазвичай задіяні 31 працівник «Чистого міста» і від семи до дев`яти одиниць спецтехніки, котрі розпочинають роботу з ночі і мають завдання виконати її до сьомої – восьмої години ранку.

«Люди свою роботу знають, вся техніка на ходу, всі робочі питання вирішуються оперативно», – сказав М.Сулятицький.

Поділився він і деякими технічними подробицями. Наприклад, на початок нинішнього зимового сезону було заготовлено близько 1,5 тис. тонн протиожеледного матеріалу.

«Виходячи з існуючих норм та досвіду попередніх зимових сезонів, цієї кількості повинно вистачити, хоча витрати його йдуть нерівномірно: надворі то замерзає, то розтає, сніг випадає, а через два дні тане – лише за кілька днів лютого ми втратили посипкового матеріалу більше, ніж за два попередні місяці зими. Для довідки:1 лютого – 68, 5 лютого -16, 8 лютого – 66, 9 лютого – 98 тонн. Кошти, пальне на ці роботи є: у нас створений резерв палива і в залежності від погодних умов збирається комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, ми даємо заявки для своєчасного забезпечення пально-мастильними матеріалами», – зазначив керівник.

Стосовно різних критичних зауважень жителів міста щодо якості чи своєчасності прибирання від снігу та ожеледиці, Михайло Сулятицький звернувся із зустрічними зауваженнями: як скаржаться комунальники, їм часто заважає прибирати міські дороги приватна автотехніка, чиї власники недбало залишають її, де завгодно, в тому числі – на проїжджих частинах вулиць.

«Під час грейдерування доріг техніка вимушена об`їжджати стороною такі паркування, потім купи снігу, що залишились у неприбраних місцях, замерзають і як наслідок – створюють складні перешкоди для інших учасників дорожнього руху», – сказав М.Сулятицький. (Своє занепокоєння цим неподобством, створеним безвідповідальними водіями приватних автівок, висловив і заступник начальника управління ЖКГ Віталій Бондаренко, який також брав участь у розмові). Отож обидва керівники дуже просять мешканців міста не залишати на ніч транспортні засоби на проїжджих частинах доріг, особливо – коли передбачаються снігопади !

На запитання стосовно комунального господарювання на приєднаних до Олександрії сільських територій начальник УЖКГ відповів: «Поки що йде передача майна приєднаних громад на баланс міста, вона ще не завершена. Але ми вже зустрічалися зі старостами Ізмайлівки, Головківки і селища Олександрійського, обговорили обсяги їхніх робіт і включили до загальних. До штатних розписів КП«Зеленгосп» і КП «Чисте місто» додані працівники, які на місцях обслуговують дані території. Спецтехніку, можливо, у подальшому будемо докупляти, або поки що обходитися наявною, виходячи з існуючих потреб».

Нагадаємо, у послужному списку Михайла Сулятицького – робота на керівних посадах декількох крупних вітчизняних промислових підприємств, у тому числі – столичного. Протягом семи років він був директором олександрійського заводу «Віра-сервіс Інтермаш», фактично вивівши за той час виробництво з глибокого занепаду на достойний рівень. Одночасно з тим успішно виконував депутатські обов`язки в Олександрійській міськраді VII скликання від партії «Європейська солідарність».