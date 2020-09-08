Над Кіровоградщиною з літаків розкидатимуть приманки

В кінці вересня на території Кіровоградської області планують провести кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу з використанням авіаційного транспорту, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Держпродспоживслужби.

Пероральна імунізація проходитиме по всій території країни. Мета проведення таких заходів — забезпечити створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, які є основними носіями збудника хвороби.

Приманки з вакциною розкидатимуть над лісовими та сільськогосподарськими угіддями поза територіями населених пунктів та водних об’єктів. На один квадратний кілометр – 20 доз.

Приманка, вигляд невеликого брикету розміром із сірникову коробку з запахом м’ясокісткового борошна, а всередині містить желеподібну капсулу з вакциною проти сказу, є безпечною для людей і тварин.

Така пероральна імунізація проходитиме втретє.