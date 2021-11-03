Над Кіровоградщиною з літаків розкидають приманки

Над лісовими та польовими угіддями Кіровоградської області за допомогою літаків розповсюджують брекети-приманки проти сказу, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на обласний лабцентр.

Вже охоплено площу 19 285 км² та розкидано 482 138 принад з вакциною «Орісвак» виробництва ТОВ «Укрветпромпостач». Розповсюдження вакцин проводили шляхом розподілу принад з використанням чотирьох літаків АН-2.

Зазначимо, що проведення пероральної імунізації запобігає розповсюдженню захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними носіями збудника сказу.

Прохання до жителів області: при виявленні приманок, не слід брати їх руками і переносити з місць розкладання.