Надійшла інформація про стан та кількість хворих на коронавірус у лікарні Олександрії

29 листопада було зроблено 204 ПЛР-тести, виявлено 25 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 30 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 353 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 11 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 49 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 3, з Онуфріївської – 11, зі Світловодської – 5, з Попельнастівської – 2, Петрівської – 4, Приютівської – 4, Новопразької – 3, Великоандрусівської – 2, Пантаївської – 1. Під апаратами ШВЛ – 5 хворих.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 304 хворих, в тому числі 11 дітей.

Усього станом на 30 листопада хворих на пневмонію – 426 осіб, в тому числі 28 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 73 дитини, із них 25 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 81 хворий, на апаратах ШВЛ – 1 людина.

У районній міській лікарні – 38 хворих, на апаратах ШВЛ – 1 людина.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 282 хворих, в тому числі 3 дітей.