Нагорода Олександрійскої міської влади – заслуженому педагогу і громадській діячці

Нагородити Почесною грамотою вирішив виконком Олександрійської міської ради Валентину Мартиняк, ветерана педагогічної праці, повідомляє «Голос Громади».

Валентина Овсіївна Мартиняк має звання «Відмінник народної освіти», вона була депутатом Олександрійської міської ради упродовж п`яти скликань, очолювала постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді і спору, протягом багатьох років працювала завідувачкою санаторним дошкільним закладом №16 . Нагородити її вирішено за вагомий внесок у справу розвитку дошкільної освіти м.Олександрії, за активну громадянську позицію та з нагоди її 80-річчя, яке вона відзначила 10 травня цього року.