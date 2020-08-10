Нагороди – олександрійцям, «абсолютним чемпіонам» ЗНО

Міська влада нагородила двох випускників шкіл та їхніх викладачів за результатами цьогорічного ЗНО, повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міської ради вирішив нагородити Почесними грамотами:

Владислава Москаленка, випускника Ліцею інформаційних технологій (успішно склав зовнішнє незалежне оцінювання з математики, набравши 200 балів з двохсот можливих та з фізики – 199 балів, що теж є майже абсолютним результатом);

Ларису Халізову, вчительку математики і Ганну Ляшенко, вчительку фізики цього ж навчального закладу (ЛІТ);

Ірину Климук, випускницю НВК ЗНЗ І-ІІІ ст.№19 (склала ЗНО з історії також з максимально можливим результатом 200 балів і 197 балів – з української мови та літератури);

Аллу Баєвську, вчительку з української мови та літератури і Юрія Колісника, вчителя історії та правознавства НВК ЗНЗ І-ІІІ ст.№19.

Всім вищеназваним чотирьом викладачам, нагородженим Почесною грамотою Олександрійської міської ради, згідно з даним рішенням виконкому належить також виплата одноразової грошової винагороди (за рахунок навчальних закладів, у яких вони працюють).

А от яку-небудь грошову винагороду двом випускникам-«чемпіонам», які також стали лауреатами Почесної грамоти міськради, рішення виконкому не передбачило…