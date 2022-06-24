Нагороди від президента посмертно присвоїли 5 олександрійцям
П’ятьох олександрійських військових посмертно удостоєно Орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Інформує Голос Громади посилаючись на повідомлення міського голови Олександрії Сергія Кузьменка.
Відповідно до указу Президента України Володимира Зеленського нагороду присвоїли Денису Карпенку, Олександру Приведенному, Анатолію Назаренку, Максиму Мельнічку та Миколі Воложському.
Вічна слава Героям!
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