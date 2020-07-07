Нагородили переможців фотоконкурсу «Неймовірна краса рідного краю» Приютівської громади

Нещодавно, у Приютівській об’єднаній територіальній громаді нагородили переможців на кращу світлину рідного краю, який проводив «Центр культури і дозвілля» громади у соціальній мережі Фейсбук.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

Учасники конкурсу розміщали світлини у соцмережі на сторінці організатора.

За кількістю відміток «Мені подобається» перше місце зайняла Олена Братченко (с. Головківка), друге місце — Галина Мажара (с. Ізмайлівка), третє місце зайняла — Тетяна Кузьменко (с. Головківка).

Однак, не тільки призери отримали свої подарунки від Приютівської селищної ради. Аксесуари до своїх гаджетів отримали й переможці в номінації «глядацькі симпатії» Денис Лащ (смт Приютівка) та Олександра Семенько (с. Войнівка).

Переглянути всі світлини неймовірних краєвидів громади можна за хештегом #неймовірна_краса_рідного_краю у Фейсбук.