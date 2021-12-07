Нагороджені в День місцевого самоврядування

Виконком Олександрійської міської ради вирішив відзначити представників різних ланок органів місцевого самоврядування з нагоди державного професійного свята, яке відзначається 7 грудня, повідомляє «Голос Громади».
Вирішено нагородити Грамотою Олександрійської міської ради за зразкове виконання посадових обов`язків, високий професіоналізм, ініціативність, активну участь у житті територіальної громади, плідну працю, значний особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування:
ЛУК`ЯНЕНКО Оксану Сергіївну – заступника начальника управління забезпечення діяльності міської ради;
ТКАЧ Олену Борисівну – заступника начальника управління з питань цивільного захисту населення.
Оголосити Подяку Олександрійського міського голови:
АНАНЬЄВІЙ Ользі Михайлівні – завідувачці протокольної частини загального відділу управління справами міської ради;
БЕРЕЖНІЙ Тамарі Володимирівні – голові квартального комітету № 17;
БОГДАНОВІЙ Євгенії Григорівні – голові квартального комітету № 8;
БУГРИМ Ірині Миколаївні – голові квартального комітету № 40;
ВОЛОЩЕНКО Оксані Миколаївні – головному спеціалісту відділу промислової політики та підприємництва управління економіки;
ГУР`ЄВІЙ Наталії Федорівні – головному спеціалісту відділу внутрішньої політики;
ЖОСАНУ Роману Олександровичу – депутату Олександрійської міської ради;
КОЛІСНИК Тетяні Миколаївні – адміністратору дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних послуг;
ЛОГВІНОВІЙ Оксані Володимирівні – головному спеціалісту відділу торгівлі управління економіки;
ТАНАСОВІЙ Тетяні Іванівні – начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру управління справами;
ШУЛЯК Тетяні Олександрівні – головному спеціалісту управління забезпечення діяльності міської ради.