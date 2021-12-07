Нагороджені в День місцевого самоврядування

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Виконком Олександрійської міської ради вирішив відзначити представників різних ланок органів місцевого самоврядування з нагоди державного професійного свята, яке відзначається 7 грудня, повідомляє «Голос Громади».

Вирішено нагородити Грамотою Олександрійської міської ради за зразкове виконання посадових обов`язків, високий професіоналізм, ініціативність, активну участь у житті територіальної громади, плідну працю, значний особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування:

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ЛУК`ЯНЕНКО Оксану Сергіївну – заступника начальника управління забезпечення діяльності міської ради;

ТКАЧ Олену Борисівну – заступника начальника управління з питань цивільного захисту населення.

Оголосити Подяку Олександрійського міського голови:

АНАНЬЄВІЙ Ользі Михайлівні – завідувачці протокольної частини загального відділу управління справами міської ради;

БЕРЕЖНІЙ Тамарі Володимирівні – голові квартального комітету № 17;

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БОГДАНОВІЙ Євгенії Григорівні – голові квартального комітету № 8;

БУГРИМ Ірині Миколаївні – голові квартального комітету № 40;

ВОЛОЩЕНКО Оксані Миколаївні – головному спеціалісту відділу промислової політики та підприємництва управління економіки;

ГУР`ЄВІЙ Наталії Федорівні – головному спеціалісту відділу внутрішньої політики;

ЖОСАНУ Роману Олександровичу – депутату Олександрійської міської ради;

КОЛІСНИК Тетяні Миколаївні – адміністратору дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних послуг;

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ЛОГВІНОВІЙ Оксані Володимирівні – головному спеціалісту відділу торгівлі управління економіки;

ТАНАСОВІЙ Тетяні Іванівні – начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру управління справами;

ШУЛЯК Тетяні Олександрівні – головному спеціалісту управління забезпечення діяльності міської ради.

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