В залі Олександрійського театру з нагоди Дня Державного Прапору та Дня Незалежності України зібрались представники влади, лікарі, військові, вчителі та звичайні олександрійці, повідомляє “Голос Громади”.

Урочистий захід розпочався з привітань міського голови Сергія Кузьменка й продовжився нагородженнями. З нагоди свята мер міста відзначив олександрійців, які своєю працею та досягненнями роблять вклад у розвиток міста, є гідними працівниками освітньої, медичної та військової галузей, містян з активною життєвою позицією та стійкою громадською думкою тощо.

Після офіційних привітань та нагороджень перед присутніми виступили місцеві колективи з пісенно-танцювальною програмою.

Фото Олександрійської міськради.