Найбільше амбулаторій на селі збудовано у Кіровоградській області

Кіровоградщина – єдина з трьох областей, яка у рамках державної програми стовідсотково виконала завдання з будівництва сільських амбулаторій на селі. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Трійку лідерів замикають Хмельницька та Полтавська області.

“Минулого року у регіоні побудували 4 такі медзаклади — у селі Пантаївка Олександрійського району, в Капітанівці Новомиргородського, Іванівці Новоукраїнського району та в Новому Стародубу Петрівського району. Всього таких медичних закладів Кіровоградщина має – 22” – йдеться у повідомленні.