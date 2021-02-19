Найбільше аварій у четвер: понад двохсот ДТП сталося на дорогах Кіровоградщини минулого місяця

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У січні нового року на дорогах Кіровоградщини сталося 202 дорожньо-транспортних пригоди, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Патрульної поліції у Кіровоградській області.

Під час аварій загинуло 5 осіб, ще 42 отримали травми.

Найбільше ДТП сталося у четвер, а пік їх аварійності припав на 11 та 18 години.

Водії, вкотре нагадуємо:
дотримуйтеся безпечних швидкості та дистанції;
користуйтеся ременями безпеки;
слідкуйте за дорожньою обстановкою;
не користуйтеся під час руху мобільним пристроєм тощо.

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Пам’ятайте про те, що на кону може опинитися ваше життя чи життя інших учасників дорожнього руху.

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