Найбільше аварій у четвер: понад двохсот ДТП сталося на дорогах Кіровоградщини минулого місяця

У січні нового року на дорогах Кіровоградщини сталося 202 дорожньо-транспортних пригоди, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Патрульної поліції у Кіровоградській області.
Під час аварій загинуло 5 осіб, ще 42 отримали травми.
Найбільше ДТП сталося у четвер, а пік їх аварійності припав на 11 та 18 години.
Водії, вкотре нагадуємо:
дотримуйтеся безпечних швидкості та дистанції;
користуйтеся ременями безпеки;
слідкуйте за дорожньою обстановкою;
не користуйтеся під час руху мобільним пристроєм тощо.
Пам’ятайте про те, що на кону може опинитися ваше життя чи життя інших учасників дорожнього руху.