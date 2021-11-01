Найбільше дзвінків на “гарячу лінію” голови Кіровоградської ОДА  надходить від олександрійців

За минулий тиждень на «гарячу лінію» голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної зателефонувало понад шести сотень мешканців області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Найбільше звернень стосувалося питань сфери ЖКГ, зокрема опалення в помешканнях та садочках, відновлення водопостачання, поривів на мережах водопостачання, низького тиску води, вакцинації та внесення до медичної бази даних про щеплення, соціального захисту та пенсійного забезпечення, охорони здоров’я, транспорту та зв’язку, діяльності органів місцевого самоврядування.

Найактивніше дзвінки надходили від жителів міст Кропивницького, Олександрії та Світловодська.