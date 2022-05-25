Найближчими днями олександрійці можуть почуватися недобре через підвищену сонячну активність

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У кінці місяця травня очікується магнітна буря через підвищену сонячну активність, повідомляє “Голос Громади”.

Метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття. Коливання 25-27 травня. Активність вище середньої.

Щоб позбутися від негативних наслідків бурі, за кілька днів до небезпечної дати й в дні бурі слід дотримуватися правил ЗСЖ:

  • Замініть каву, алкоголь, сигарети та енергетики зеленим або трав’яним чаєм.
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі та частіше ходите пішки.
  • Приймайте контрастний душ.
  • Лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу.
  • Відмовтеся від жирної, смаженої, гострої їжі.
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