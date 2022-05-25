Найближчими днями олександрійці можуть почуватися недобре через підвищену сонячну активність

У кінці місяця травня очікується магнітна буря через підвищену сонячну активність, повідомляє “Голос Громади”.
Метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття. Коливання 25-27 травня. Активність вище середньої.
Щоб позбутися від негативних наслідків бурі, за кілька днів до небезпечної дати й в дні бурі слід дотримуватися правил ЗСЖ:
- Замініть каву, алкоголь, сигарети та енергетики зеленим або трав’яним чаєм.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі та частіше ходите пішки.
- Приймайте контрастний душ.
- Лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу.
- Відмовтеся від жирної, смаженої, гострої їжі.