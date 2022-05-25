Найближчими днями олександрійці можуть почуватися недобре через підвищену сонячну активність

У кінці місяця травня очікується магнітна буря через підвищену сонячну активність, повідомляє “Голос Громади”.

Метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття. Коливання 25-27 травня. Активність вище середньої.

Щоб позбутися від негативних наслідків бурі, за кілька днів до небезпечної дати й в дні бурі слід дотримуватися правил ЗСЖ: