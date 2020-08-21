Найпоширеніші питання, що турбують батьків учнів Кіровоградщини та відповіді на них

Керівник управління освіти й науки Володимир Таборанський пояснив, як буде проходити навчання в умовах адаптивного карантину й дав відповіді на поширені питання батьків, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Коли саме учням потрібно носити захисні індивідуальні маски?

У тимчасових рекомендаціях щодо організації навчального процесу, затверджених головним санітарним лікарем України, чітко вказано, що захисні маски дітям потрібні, коли вони рухаються по території школи.

Безпосередньо під час уроків діти можуть знімати індивідуальні захисні засоби. Відповідно вони не потрібні й під час занять фізкультурою та під час харчування у їдальнях.

Ми розуміємо, що діти можуть забувати маски вдома, губити їх, бруднити тощо, тож наразі заклади освіти працюють над формуванням запасів захисних індивідуальних засобів для реагування на подібні ситуації. Ситуації будуть врегульовуватись, щоб діти були допущені до занять.

Чи відбудуться цьогоріч святкові лінійки?

В умовах адаптивного карантину рекомендуємо утриматись від масових заходів – урочистих лінійок, квестів тощо. Загалом це стосується не лише 1 вересня, а й інших свят.

Різноманітні свята доцільно проводити в малих групах чи окремих класах, а не на загальношкільному рівні.

Чи зможуть дитину без відома батьків доправити до лікарні?

Згідно тимчасових рекомендацій, обов’язковий температурний скринінг будуть проходити працівники навчальних закладів. Дітям пропонуватимуть регулярні опитування щодо їх стану здоров’я.

Якщо в учня виявлять ознаки ГРВІ, його ізолюють. Про це одразу повідомлять батьків. Вони можуть самостійно забрати дитину й доправити до закладу охорони здоров’я на обстеження.

Якщо в батьків такої можливості немає, це зробить медпрацівник закладу.

Чи можна буде батькам першокласників проходити на територію школи?

Це дискусійне питання. МОН радить закладам освіти найближчим часом провести педагогічні ради та збори батьківських комітетів, щоб спільно виробити єдині правила поведінки для педагогів, батьків і учнів. Заради безпеки, протиепідемічних норм мають дотримуватись усі учасники освітнього процесу.

Наразі тимчасовими рекомендаціями головного санітарного лікаря України не передбачено проходження батьків на територію навчального закладу, тому вчителі перших класів і вихователі зустрічатимуть дітей на вході до школи й доправлятимуть до класу.

За чий рахунок школи будуть забезпечуватись антисептиками?

Відповідальність за забезпечення закладів освіти пірометрами, антисептичними, миючими та дезінфікуючими засобами несуть засновники та власники освітніх закладів. Ними ж відповідно є ради ОТГ, районні та міські ради, а також відповідні виконавчі органи влади.

Єдине прохання до батьків – забезпечувати дітей захисними індивідуальними масками з розрахунку на три години часу. Ці маски можуть бути як аптечними, так і зробленими самостійно. Разом із цим ніяких коштів нікому до підготовки закладів до навчального року чи боротьби з поширенням коронавірусної інфекції здавати не потрібно.