Найвисокооплачуваніша вакансія Кіровоградщини: кому готові платити найбільше?

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 24 червня 2021 року становить 1555 одиниць.

Наразі найвисокооплачуванішою вакансією Кіровоградщини є посада головного бухгалтера на одному зі швейних підприємств Кропивницького.

До обов’язків працівника входить організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, подання бухгалтерської звітності та загальне керівництво працівниками бухгалтерії. Робочий день з 08.30 до 17.00. Серед вимог роботодавця: досвід роботи за професією від 5 років. Заробітна плата: 20 880 грн. Інформація про вакансію за телефоном: +38(050)0111207 – Анастасія.

Якщо Вас зацікавила вказані вакансія, за більш детальною інформацією звертайтеся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.