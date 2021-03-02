Найвисокооплачуваніша вакансія Кіровоградщини початку весни

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 01 березня 2021 року становила 1501 одиниць.

Наразі найвисокооплачуванішими вакансіями (2 одиниці) є посади електромеханіків з підіймальних установок одного з підприємств ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». До обов’язків працівника входить робота на дільниці «Спуск-підйом» та забезпечення експлуатації електромеханічного обладнання шахтних підіймальних установок. Роботодавець регламентує, серед умов соціальної сфери для своїх працівників, забезпечення харчуванням, додаткову відпустку, право на пільгове пенсійне забезпечення за Списком №1 та заробітну плату у розмірі 26 460 грн.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії – за більш детальною інформацією звертайтеся до Маловисківської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.