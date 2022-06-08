Наловили… На свою голову

На Кіровоградщині працівники поліції та інспектори рибохорони викрили браконьєрів, які завдали збитків державі на понад 2,6 млн гривень. Про це повідомила Національна поліція в області.

Правопорушників виявили на території Іскрівського водосховища в Олександрійському районі у ході проведення в області профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест».

Двоє місцевих жителів, перебуваючи на водоймі, з човна забороненими знаряддями здійснили незаконний вилов близько 40 штук різних порід риби та 776 раків.