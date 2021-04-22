Намагався вивезти 800 л дизельного пального: на Кіровоградщині судитимуть заступника командира військової частини

За процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, 20.04.2021 до суду направлено обвинувальний акт стосовно заступника командира військової частини з матеріально-технічного забезпечення за фактом замаху на привласнення військового майна, вчиненого військовою службовою особою (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 410 КК України).

За даними слідства, вказаний майор у травні 2020 року, діючи всупереч інтересам військової служби, наказав підлеглим військовослужбовцям вивезти на службовому вантажному автомобілі за територію частини чотири сталеві оцинковані бочки, наповнені 800 л дизельного пального. Однак злочин не вдалося довести до кінця: під час огляду на контрольно-пропускному пункті виявлене військове майно було повернуто на місце зберігання.

Загальна вартість попереджених збитків державі в особі військової частини становить понад 18 тис. гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснював Третій слідчий відділ (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві.

Оперативний супровід – Департамент військової контррозвідкит СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.