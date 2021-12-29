Напередодні Нового року пара закоханих з Олександрії вирішила поєднати свої долі

Сьогодні, 29 грудня, напередодні Новорічних свят відзначити весілля вирішила пара з Олександрії – Ольга та Іван, повідомляє “Голос Громади”.

Це одна з останніх пар цьогоріч – 532! Днями планує побратися ще одна пара закоханих. Втім, “Шлюб за добу” ніхто не скасовував, тому ще є час встигнути тим, хто бажає створити сім`ю до кінця року.

За попередніми підрахунками, усього за 2021 рік в Олександрії поєднали серця 533 пари, принаймні стільки заяв було подано до органу реєстрації актів громадянського стану (РАЦС) в місті станом на 29 грудня. Торік суттєво менший показник – 328 шлюбів.

Тому маємо надію на краще майбутнє нашого міста та всієї країни! А нашим героям – Ользі та Івану бажаємо кохання до нестями та щасливої долі! Гірко!