Наркобізнес в колонії: на Кіровоградщині судитимуть злочине угрупування

Організатора та шести членів злочинної групи судитимуть за поставку наркотичних засобів у виправну установу Кіровоградщини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Прокуратуру у Кіровоградській області.

Наразі досудове розслідування. У разі доведення вини обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Додатково по справі:

Незаконі дії члени злочинної організації розгорнули на території обласного центру та ДУ «Кропивницька виправна колонія №6», організувавши канал постачання на територію колонію наркотичних засобів та психотропних речовин, їх збут та розповсюдження.

Наркобізнес організував так званий «смотрящий» за спецустановою, 25-річний уродженець м. Олександрії. До протиправної діяльності залучив інших засуджених та мешканців області. Він контролював діяльність злочинної організації та кожного її учасника, як у виправній установі, так і поза її межами, а також фінансові ресурси від збуту наркотиків. Ув’язненим реалізовувались різні види наркотичних засобів – «канабіс», «метадон», «марихуана». Кожен із учасників злочинної організації відповідав за доставку визначеної групи наркотиків, які вони отримували від своїх знайомих, що перебували на волі. «Товар» потрапляв на територію колонії шляхом «перекидів» через паркан, або через передачі.