Наркогрупа з Олександрійщини “втратила” понад 600 тисяч заробітку

Шестеро мешканців Олександрійського району “заробляли” на виготовленні та розповсюджені психотропних речовин, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на поліцію області.

Громадяни, що раніше були судимі за аналогічні злочини, організували роботу нарколабораторії й планували заробити більше півмільйона гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили з незаконного обігу понад 2,5 кілограма канабісу, близько 1 літру опію ацетильованого, речовину, схожу на метамфетамін, у кількості 21 грам, амфетамін у рідкому стані – 8 мл, рослини конопель, а також зброю та боєприпаси.

Вилучені речові докази направлено для проведення експертиз.

Групі “винахідливих підприємців” загрожує від 6 до 10 років ув`язнення із конфіскацією майна.