Наркотики, зброя, приладдя: з помешкання олександрійця вилучили купу заборонених предметів

Днями, у мешканця Олександрії поліцейські вилучили наркотики та зброю, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання в 37-річного місцевого жителя було виявлено та вилучено заборонені предмети: поліетиленові пакунки з подрібненими рослинами конопель, медичні шприци з рідиною, за запахом схожою на опій, хімічні речовини, які є компонентами для виготовлення психотропних речовин, приладдя, необхідне для виготовлення наркотичних засобів.

Поряд з цим, підозрюваний зберігав у себе вдома пістолет, понад 70 набоїв та штик-ніж до автоматичної зброї.

Вилучене направлено на експертизу. Слідство триває.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.