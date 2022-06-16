Народне голосування: дизайн нової марки “Доброго вечора, ми з України”

Більшість українців проголосували за варіант із трактором, який тягне російський танк.

Марку планують випустити у середині липня тиражем 5 мільйонів. На ній показана вся міць “другої армії світу”.

За ескіз з трактором проголосували понад 340 тис українців. Друге та третє місця посіли ескізи з воїном, який зупиняє головного агресора та воєнного злочинця, та ескіз з воїном ЗСУ та вокалістом гурту Kalush Orchestra. Загалом українці за ескізи віддали майже 834 тис голосів.

Нагадаємо, тематику поштової марки було обрано завдяки народному голосуванню. В травні понад 600 тис українців з-поміж 5 варіантів обрали саме «Доброго вечора, ми з України!». На конкурс ескізів було надіслано понад 1500 робіт.