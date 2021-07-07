Народні гуляння на Івана Купала у Приютівській громаді

В ніч з 6 на 7 липня у Приютівській громаді відбулись традиційні народні гуляння з нагоди святкування Івана Купала, повідомляє “Голос Громади”.

Свято розпочалося у Войнівці на літній сцені сільського будинку культури, де розгорнулось справжнє театралізоване дійство «Магія Купальської ночі». Центром гулянь стало купальське вогнище. Українського колориту святу додавали виступи аматорського вокального колективу «Надія». Святкування завершилося запальною дискотекою.

Відзначали Івана Купала й у селі Протопопівка на прибережній зоні відпочинку «Водокачка», де присутніх частували концертно-розважальною програмою, були організовані конкурси на кращий купальський вінок, змагання зі швидкісного поїдання вареників та вживання безалкогольних напоїв. Також на присутніх чекали стрибки через ритуальне багаття та запальна дискотека.

Минула ніч стала дійсно святковою та магічною для учасників масових гулянь.