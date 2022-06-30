НАТО і росія: крутий поворот від партнерства до ворожнечі

У Мадриді триває саміт НАТО. Серед основних заяв, які стосуються нашої країни — НАТО має бути готовим до тривалої війни України з росією, війна закінчиться за столом перемовин, двері НАТО досі відкриті для України, Альянс готує для ЗСУ новий пакет допомоги (в ньому бронежилети, обладнання для протидії хімічним та біологічним загрозам та сотні систем боротьби з дронами).

Також країни НАТО затвердили Стратегічну концепцію. В ній йдеться про те, що росія — “найбільш значуща та пряма загроза” безпеці Альянсу, ця країна навмисно загострила економічну й енергетичну кризу, і всі злочинці з рф мають бути покарані. Концепція визначила росію загрозою до 2030 року.

(Пригадаємо: упродовж багатьох попередніх років і аж до вчорашнього дня в концептуальних принципах полтики Північно-атлантичного блоку про співробітництво росія вважалася «партнером» НАТО).

На саміті зазначалося також, що росія після розпаду СРСР розв`язала 7 воєнних конфліктів, тобто за 31 рік свого існування рф воює вже 20 років.

Крім того, на саміті НАТО офіційно запросив Фінляндію й Швецію доєднатися до Альянсу. Отже, кремль і путінська росія, замість «скорочення поширення НАТО на східні країни Європи і зміцнення на них свого впливу» (що ставилося за мету так званої «спецоперації» в Україні) насправді отримує прямо протилежний результат: НАТО розширює свої кордони, а країна-агресор оголошена ворогом цивілізованого світу з усіма політичними і економічними наслідками, що звідси витікають.