Нацгвардієць з Олександрії поїде на міжнародні спортивні змагання у Warrior Games (США)

Вперше за усю історію Україна сформувала збірну з 40 ветеранів та військовослужбовців, які представлять країну на міжнародних змаганнях Warrior Games в Орландо (штат Флорида, США), що відбудуться з 12 до 22 вересня 2021 року.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт CBN.

До складу збірної входять ветерани та чинні військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, СБУ, а також добровільних формувань, які отримали поранення, були травмовані чи захворіли під час або в результаті виконання службових обов’язків у зоні бойових дій ООС або під час миротворчих операцій за участі України з 1991 року.

Національну гвардію України з-поміж восьми учасників представлятиме і Євген Жар з Олександрії, зокрема серед військових ЗСУ і кропивничанин Іван Борщенко.

Кожен зі спортсменів боротиметься за медалі у різних адаптивних видах спорту: у штовханні ядра, метанні диска, баскетболі на візках, волейболі сидячи, велоспорті, гольфі, стрільбі з лука, плаванні, веслуванні на тренажерах тощо.