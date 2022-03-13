Національна поліція застерігає, як убезпечитися від мародерів

«У воєнний час жителі міст вимушені залишати свої квартири, щоб вберегтися від можливих обстрілів і бомбардувань. Користуючись відсутністю господарів, зловмисники можуть потрапити до покинутих осель та забрати майно.

Нагадуємо, що повідомити про якесь лихо чи підозрілих людей можна за номерами телефонів 102 та 112. Телефонуючи, необхідно назвати точну адресу, де відбувається подія, чітко повідомити, що сталося та надати контактні дані заявника.

Бережіть себе та свої оселі! Разом ми переможемо! Все буде Україна!», – повідомляє поліція. (На фото, прикріплених до повідомлення, поліція попереджає про можливі «маячки», які можуть залишати мародери, аби пересвідчитись у відсутності господарів помешкань. Будьмо уважними!)